Болельщики мерзнут на трибунах стадионов ЧМ-2022 в Катаре

Жалобы на слишком мощную работу охладительных систем на объектах ЧМ-2022 по футболу в Катаре стали поступать от болельщиков и представителей СМИ, – сообщает РИА Новости.

Как сообщает агентство, в Катаре температура воздуха днем превышает 30 градусов, в связи с чем на всех стадионах Чемпионата работают специальные системы охлаждения, поддерживающие температуру на трибунах и игровом поле не выше 20 градусов. Многие болельщики жалуются, что им приходится теплее одеваться, поскольку они мерзнут во время матчей.

Ранее сообщалось, что семь игроков сборной Испании простудились в преддверии стартового матча команды. Футболисты заболели из-за кондиционеров в номерах.

Отметим, что Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит осенью. Турнир перенесли из-за жары в летние месяцы в Катаре.

Доха, Иван Бабурин

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