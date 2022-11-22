Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Один из фаворитов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу сборная Аргентина неожиданно уступила команде Саудовской Аравии со счетом 1:2 в матче первого тура.

Встреча прошла на стадионе Lusail Iconic Stadium в городе Лусаил.

На 10-й минуте Лионель Месси забил пенальти и вывел сборную Аргентины вперед. На 48-й минуте Салех Аль Шехри сравнял счет. На 53-й минуте аргентинская команда пропустила второй мяч – победу саудитам принес Салем Аль-Давсари.

В первом тайме судья отменил сразу три гола сборной Аргентины из-за положения «вне игры».

Надо отметить, что сегодня Саудовская Аравия одержала четвертую победу в истории выступлений сборной на чемпионатах мира. А Лионель Месси стал первым аргентинцем в истории, забившим гол на четырех чемпионатах мира. До этого он отличился на чемпионатах мира в 2006, 2014 и 2018 годах. Более того, Лионель Месси догнал Криштиану Роналду по количеству голов на ЧМ – на счету игроков по семь забитых мячей.

Чемпионат мира по футболу в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.

Москва, Наталья Петрова

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