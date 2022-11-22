«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с 37-летним португальским нападающим Криштиану Роналду, – сообщают СМИ.

В релизе, распространенном «Манчестер Юнайтед», говорится: «Клуб благодарит футболиста за его неоценимый вклад в результаты команды и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем. Все в клубе сосредоточены на том, чтобы продолжать развитие под руководством Эрика тен Хага, а также о совместной работе ради успеха на футбольном поле».

Следует отметить, что текущем сезоне Роналду сыграл за «МЮ» 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором обвинил клуб в предательстве, тогда он раскритиковал руководство «МЮ» и тренерский штаб, отметив, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

Лондон, Иван Бабурин

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