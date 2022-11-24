Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил мировой рекорд, став первым в истории футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира подряд, – сообщают СМИ.

Роналду в четверг, 24 ноября, во втором тайме матча на ЧМ-2022 против сборной Ганы поразил ворота соперника, реализовав пенальти. Следует напомнить, что 37-летний португалец забивал на чемпионатах мира в 2006, 2010, 2014, 2018 годах.

Как отмечают СМИ, до Криштиану Роналду забить мячи на пяти чемпионатах мира ранее не удавалось никому. На четырех мундиалях забивали бразилец Пеле, немцы Уве Зеелер, Мирослав Клозе, а также аргентинец Лионель Месси, включая нынешний чемпионат.

Доха, Иван Бабурин

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