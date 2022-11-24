ФИФА договорилась с Катаром снять запрет на символику ЛГБТ

Снять запрет на символику ЛГБТ на чемпионате мира Международная федерация футбола (ФИФА) договорилась с властями Катара, – сообщает в четверг, 24 ноября, The Independent.
Издание пишет, что ФИФА попросила власти Катара не трогать болельщиков с символикой на улицах, на что власти страны хозяйки чемпионата пообещали снять запрет со второго тура группового этапа, который стартует 25 ноября.
Комментируя эту новость, российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал: «Катар сдался. Это говорит о мощи идеологического напора и решимости со стороны Запада, сделавшего радужные флаги своим знаменем».
Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах в пяти городах страны. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе» в катарском городе Лусаиле.
Доха, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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