В Иране в честь победы сборной над командой Уэльса амнистировали более 700 заключенных

Более 700 заключенных были освобождены в Иране после победы сборной над командой Уэльса на чемпионате мира по футболу в Катаре, – сообщает в понедельник, 28 ноября, AFP со ссылкой агентство судебной власти Ирана Mizan Online.

Иранское агентство, в частности, сообщило: «По специальному распоряжению главы судебной власти после победы сборной на Чемпионате мира по футболу над командой Уэльса из различных тюрем страны были освобождены 709 задержанных. Среди них некоторые лица, арестованные во время недавних событий».

AFP пишет, что «событиями» Mizan Online называет протесты, спровоцированные 16 сентября смертью 22-летней иранской курдки Махсы Амини, которая скончалась после того, как была арестована полицией за якобы нарушение дресс-кода. Власти Ирана сообщали о более чем 2000 человек, арестованных в связи с протестами.

Напомним, сборная Ирана в пятницу, 25 ноября, обыграла команду Уэльса со счетом 2:0 и во вторник, 29 ноября, должна встретиться с США

Тегеран, Иван Бабурин

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