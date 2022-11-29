На строительстве стадионов к ЧМ-2022 по футболу в Катаре погибло порядка 500 строителей-мигрантов

Генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира по футболу в Катаре Хасан аль-Тавади заявил, что при строительстве стадионов погибли до 500 рабочих-мигрантов, – сообщают СМИ.
Британский журналист Пирс Морган в своем микроблоге в Twitter во вторник, 29 ноября, разместил комментарий Хасана аль-Тавади, в который он говорит: «По оценкам, число погибших рабочих-мигрантов составляет от 400 до 500 человек. Точное число я сказать не могу».
Напомним, что матчи чемпионата мира по футболу в Катаре проходят на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится 18 декабря в городе Лусаил на Национальном стадионе.
Доха, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube