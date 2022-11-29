В Катаре впервые истории Чемпионатов мира по футболу главным арбитром матча станет женщина

Международная федерация футбола FIFA во вторник, 29 ноября, сообщила, что 38-летняя француженка Стефани Фраппар на матче группового этапа Германия – Коста-Рика на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре 1 декабря станет первой в истории женщиной главным арбитром на мужском чемпионате мира по футболу. Линейными арбитрами в этой встрече также будут женщины, – сообщают во вторник, 29 ноября, СМИ.

В пресс-службе FIFA сообщили, что «Стефани Фраппар назначена на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Коста-Рики и станет первой женщиной, работающей на мировом первенстве в роли главного арбитра».

«Фраппар уже имела опыт работы на нынешнем чемпионате мира. Ранее она выступила в качестве четвертого судьи в матче первого тура группового этапа между сборными Польши и Мексики (0:0). Помимо Фраппар, в списке арбитров на мировом первенстве в Катаре присутствуют еще две женщины – японка Ёсими Ямасита и Салима Мукансанга из Руанды», – сообщили также в Международной федерации футбола.

Следует отметить, что в декабре 2021 года Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) поставила француженку на первое место в списке лучших женщин-арбитров в мировом футболе, второй стала россиянка Анастасия Пустовойтова.

Доха, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»