Пеле попал в больницу

Звезда мирового футбола трехкратный чемпион мира бразилец Эдсон Арантис ду Насименту «Пеле» госпитализирован, – сообщает в среду, 30 ноября, телеканал ESPN.

Телеканал со ссылкой на источник передает, что медицинский персонал госпиталя рассказал, что у 82-летнего Пеле наблюдаются многочисленные отеки и сердечная недостаточность. Также в больнице сообщили, что химиотерапия, которую Пеле проходил в течение последних месяцев, не оказала влияния на опухоли в организме бразильца.

Следует напомнить, что в сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже телеканал ESPN сообщил, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.

Пеле – единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). По версии Международной федерации футбола признан лучшим футболистом XX века. Футболист занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру. В составе сборной Бразилии Пеле првел 92 матча и забил 77 голов.

Бразилиа, Иван Бабурин

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