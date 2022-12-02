Стали известны все пары 1/8 финала Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре

В матче заключительного тура группового этапа Чемпионата мира по футболу в Катаре в ночь на субботу, 3 декабря, сборная Швейцарии со счетом 3:2 обыграла команду Сербии и вышла в плей-офф турнира. Теперь стали известны все пары 1/8 финала.

В субботу 3 декабря, Нидерланды сыграют с США, а Аргентина с Австралией.



В воскресенье, 4 декабря, состоятся матчи Англия – Сенегал и Франция – Польша.



В понедельник, 5 декабря, сыграют пары Япония – Хорватия и Бразилия – Южная Корея.



Во вторник, 6 декабря, Марокко сразится с Испанией, а сборная Португалии с командой Швейцарии.

Финальный матч Чемпионата в Катаре состоится 18 декабря на Национальном стадионе в городе Лусаил.

Доха, Иван Бабурин

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