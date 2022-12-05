Дочь легендарного Пеле рассказал о его состоянии

Дочь звезды мирового футбола Пеле Флавия рассказала бразильским журналистам о состоянии здоровья отца, – сообщает бразильское издание Globo Esporte.

Флавия рассказала бразильским журналистам, что «примерно три недели назад он (Пеле,-прим.ред.) заболел ковидом».

«Отец сделал вакцинацию, все прививки, но из-за лечения от рака и химиотерапии его организм ослаб, он подхватил инфекцию в легких. Поэтому он в больнице, получает помощь, но не находится в реанимации. Он не находится в опасности. Когда человеку нездоровится, ему лучше быть в больнице. У него нет болей, так как этот тип рака не приносит ее. Отец смотрел первую игру Бразилии на чемпионате мира в Катаре. Мы смотрели матч все вместе, было очень весело», – сообщила дочь Пеле.

Напомним, что 82-летний трехкратный чемпион мира по футболу Эдсон Арантис ду Насименту «Пеле» был госпитализирован 30 ноября. Пеле болен раком, ему больше не помогает лечение химиотерапией, ему оказывают только паллиативную помощь.

Пеле – единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). По версии Международной федерации футбола признан лучшим футболистом XX века. Футболист занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру. В составе сборной Бразилии Пеле првел 92 матча и забил 77 голов.

Бразилиа, Иван Бабурин

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