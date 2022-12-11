На чемпионате мира по футболу определились все пары полуфинала

На чемпионате мира по футболу в Катаре определились участники полуфинальных матчей.

По итогам четвертьфинальных поединков в следующий этап вышли сборные Марокко, Франции, Аргентины и Хорватии.

Марокканская команда впервые в истории пробилась в 1/2 финала ЧМ, обыграв Португалию со счетом 1:0. Сборная Франции победила Англию со счетом 2:1.

Напомним, команды Аргентины и Хорватии вышли в полуфинал, выиграв по пенальти у Нидерландов и Бразилии соответственно.

Полуфинальные матчи пройдут 13 и 14 декабря. Так, 13 декабря за путевку в финал будут биться Аргентина и Хорватия, а 14 декабря – Франция и Марокко. Начало обоих матчей в 22:00 мск.

Москва, Наталья Петрова

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