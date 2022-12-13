Сборная Аргентины стала первым финалистом на Чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре

Сборная Аргентины на Национальном стадионе в Лусаиле в Катаре во вторник, 13 декабря, победила команду Хорватии со счетом 3:0 в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу.

Капитан аргентинской сборной Лионель Месси открыл счет на 34-й минуте, реализовав пенальти. Хулиан Альварес на 39 и 69 минутах поразил ворота хорватов.

В финале Аргентина встретится с победителем матча Франция – Марокко 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.

Ранее сборные Аргентины и Хорватии встречались на турнире 2018 года в России, в матче группового этапа в Нижнем Новгороде, тогда победу одержали хорваты со аналогичным счетом – 3:0.

Отметим, что Лионель Месси провел 25-й матч на чемпионатах мира и повторил рекорд немца Лотара Маттеуса по количеству сыгранных встреч на мировых первенствах.

Чемпионат мира в Катаре является для Месси пятым в карьере (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Лотар Маттеус выступал на мировых первенствах в 1982, 1986, 1990, 1994 и 1998 годах.

Доха, Иван Бабурин

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