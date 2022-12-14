В преддверии матча Франция – Марокко французы ждут неминуемых беспорядков по всей стране

Французская разведка в среду, 14 декабря, заявила о неизбежных беспорядках в стране независимо от результата матча Франция-Марокко на Чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре. «Французы готовятся к неизбежным крупным уличным побоищам», – сообщает французский телеканал BFMTV.

Телеканал, в частности сообщает, что «Центральная служба территориальной разведки опубликовала записку, предупреждающую о рисках насилия в городах независимо от результата матча Франция-Марокко. Победа Франции не изменит характера событий, болельщики Марокко все равно выйдут в большом количестве»

«За несколько часов до полуфинала Франция-Марокко французские власти разворачивают крупное полицейское подразделение для поддержания порядка, а территориальная разведка предупреждает о серьезных столкновениях, к которым присоединятся преступные элементы», – передает BFMTV.

Полуфинал Франция Марокко проходит 14 декабря на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хаур. Игрок французской сборной Тео Эрнандес на первых минутах открыл счет.

Как сообщают СМИ, на стадионе ожидается около 69 тысяч болельщиков, из них 55 тысяч марокканцев.

Париж, Иван Бабурин

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