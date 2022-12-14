В финале Чемпионата мира по футболу-2022 встретятся сборные Франции с Аргентины

Сборная Франции в полуфинальном матче Чемпионата мира по футболу на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре в среду, 14 декабря, обыграла команду Марокко со счетом 2:0.

Ворота марокканцев поразили Тео Эрнандес и Рандаль Коло-Муани на 5-й и на 79-й минутах соответственно.

В финале Чемпионата мира пофутболу-2022 в Катаре сборная Франции встретится с командой Аргентины 18 декабря в 18:00 мск.

Сборные Марокко и Хорватии 17 декабря в 18:00 мск. поборются за третье место.

Эль-Хаур, Иван Бабурин

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