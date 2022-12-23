Двести тысяч французов выступили с требованием «переигровки» финала Чемпионата мира по футболу-2022

Петицию на французской платформе Mesopinions с требованием переиграть финал Чемпионат мира по футболу-2022 подписали 200 тысяч человек, – сообщают СМИ.

В качестве обоснования требования автор петиции написал: «Судейство было абсолютно продажным, не было пенальти, был фол на Мбаппе при 2-м голе!(Аргентины, -прим.ред.)».

Следует напомнить, что 18 декабря в финале мундиаля-2022 команда Аргентина обыграла сборную Франции по пенальти со счетом 4:2 и стала чемпионом мира по футболу.

Париж, Иван Бабурин

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