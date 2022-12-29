российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 декабря 2022, 22:47 мск

Новости Спорт

Новости, Кратко, Популярное

Умер Пеле

Трехкратный чемпион мира по футболу Эдсон Арантис ду Насименту «Пеле» скончался на 83 году жизни. Смерть легенды мирового футбола подтвердил его агент Джо Фрага, – сообщает Associated Press

Пеле 30 ноября был внепланово госпитализирован в больницу в Сан-Паулу с общим отеком тела и сердечной недостаточностью. Позднее сообщалось, что организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь.
Пеле единственный в истории футболист, трижды ставший чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970), он входил в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру, по некоторым данным, забил 1281 гол. Пеле был лучшим бомбардир в истории сборной Бразилии – он забил 77 голов в 92 матчах

После смерти Диего Марадоны 25 ноября 2020 года Пеле написал: «Однажды мы попинаем мяч на небесах».

Бразилиа, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Спорт,