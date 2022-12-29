Трехкратный чемпион мира по футболу Эдсон Арантис ду Насименту «Пеле» скончался на 83 году жизни. Смерть легенды мирового футбола подтвердил его агент Джо Фрага, – сообщает Associated Press

Пеле 30 ноября был внепланово госпитализирован в больницу в Сан-Паулу с общим отеком тела и сердечной недостаточностью. Позднее сообщалось, что организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь.

Пеле единственный в истории футболист, трижды ставший чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970), он входил в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру, по некоторым данным, забил 1281 гол. Пеле был лучшим бомбардир в истории сборной Бразилии – он забил 77 голов в 92 матчах



После смерти Диего Марадоны 25 ноября 2020 года Пеле написал: «Однажды мы попинаем мяч на небесах».

Бразилиа, Иван Бабурин

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