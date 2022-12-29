В мировом боксе может появиться лига трансгендеров

Президент Всемирного боксерского совета (WBC, World Boxing Council) Маурисио Сулейман в четверг, 29 декабря, заявил, что не исключает появления лиги и соревнований для боксеров-трансгендеров, – сообщает The Telegraph.

Как сообщает издание, Сулейман сказал следующее: «В боксе никогда нельзя допускать, чтобы мужчина дрался с женщиной, независимо от смены пола. Сменившему пол трансгендеру никогда не будет позволено драться с представителем другого пола по рождению. Мы создаем набор правил и структур, чтобы бокс среди трансгендеров мог существовать. Мы еще не знаем, сколько их, но мы собираемся открыть всеобщую регистрацию в 2023 году, чтобы понять количество боксеров».

«В 2023 году мы собираемся объявить глобальный набор для заинтересованных лиц. Мы разработаем протоколы, начнем консультации и, скорее всего, создадим лигу и турнир. Пришло время это сделать. Это нужно из соображений безопасности и инклюзивности. Мы были лидерами в разработке правил для женского бокса, опасность боя мужчины с женщиной больше никогда не возникнет. Все благодаря тому, что мы собираемся сделать», – заявил президент Всемирного боксерского совета.

Мехико, Иван Бабурин

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