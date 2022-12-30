Украинцы Канады просят Трюдо не пускать Овечкина в страну

Конгресс украинцев Канады* направил премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой запретить въезд в страну нападающему клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» российскому хоккеисту Александру Овечкину, – сообщает в пятницу, 30 декабря, издание Washington Hockey Now.

Как сообщает издание, Конгресс канадских украинцев* в своем письме на имя премьера страны просит лишить въезда в страну Александра Овечкина из-за его политических взглядов.

«Как любому иностранному хоккеисту, Александру Овечкину требуется виза как для въезда в Канаду, так и для проведения игр с канадскими клубами, и Конгресс канадских украинцев просит премьер-министра Канады Джастина Трюдо не выдавать Александру Овечкину необходимые визы», – говорится в письме украинцев.

Следует отметить, что согласно календаря регулярного чемпионата НХЛ, клубу «Вашингтон Кэпиталс», за который выступает Овечкин, предстоит сыграть 29 января 2023 года в Онтарио матч с канадской командой «Торонто Мэйпл Лифс», а 6 апреля с клубом «Монреаль Канадиенс» в Квебеке.

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Оттава, Иван Бабурин

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