Роналду подписал контракт с саудовским клубом

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду подписал двухгодичный контракт с футбольным клубом «Аль Наср» из Саудовской Аравии, – передает в пятницу, 30 декабря, телеканал «Аль-Арабия».

В свою очередь, испанская газета Marca пишет, что общая сумма соглашения Роналду оценивается приблизительно в 200 млн. евро в год, еще 100 млн. евро футболист получит по рекламным контрактам, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира».

Напомним, что 21 ноября стало известно о досрочном расторжении контракта между «Манчестер Юнайтед» и Роналду.

Эр-Рияд, Иван Бабурин

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