Бородатым боксерам разрешили выступать на международных соревнованиях

Международная ассоциация бокса (IBA) разрешила боксерам носить бороду во время соревнований, – сообщается на сайте организации.

В сообщении IBA говорится: «Боксер может иметь бороду и усы, но они не должны закрывать шею и быть длиннее 10 см».

Ранее бороды в боксе были запрещены из соображений безопасности.

Серебряный Азиатских игр Одай Аль-Хиндави (Иордания), который носит бороду в связи с религиозными традициями, заявил, что приветствует решение IBA.

«Я мусульманин, а ислам поощряет длинные бороды. Это было отличное решение, которое также позволяет мне сохранять свои традиции. Борода также скрывает следы травм, и моя внешность остается красивой», – сказал Аль-Хиндави.

Лозанна, Иван Бабурин

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