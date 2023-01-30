Не стало легенды мирового хоккея

Легендарный хоккеист, канадец Бобби Халл, обладатель Кубка Канады 1976 года, член Зала хоккейной славы в Торонто умер в возрасте 84 лет, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы Ассоциации бывших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) говорится: «Ассоциация бывших игроков НХЛ глубоко опечалена известием о том, что Бобби Халл скончался в возрасте 84 лет».

Бобби Халл играл в НХЛ с 1957 по 1972 год и выступал за «Чикаго». В 1961 году завоевал с командой Кубок Стэнли. В НХЛ он также играл за «Виннипег» и «Хартфорд». Всего в НХЛ канадец провел 1 063 матча, в которых забросил 610 шайб и сделал 560 результативных передач. Халл семь раз становился лучшим снайпером по итогам регулярного чемпионата НХЛ,. Халл 12 раз принимал участие в Матче звезд НХЛ, дважды становился самым ценным игроком сезона. В 2017 году канадский нападающий был вошел в 100 величайших игроков НХЛ.

Оттава, Иван Бабурин

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