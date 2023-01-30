Польша грозит создать коалицию стран против участия России и Белоруссии в Олимпиаде-2024

Польский министр спорта Камиль Бортничук в понедельник, 30 января, заявил, что Варшава и Лондон планируют создать коалицию стран, выступающих против участия России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже в 2024 году, – передает портал Insidethegames.

Сообщается, что Бортничук, в частности, сказал: «Если спортсменам из России и Белоруссии разрешат вернуться на международные соревнования, Польша и другие страны могут выдвинуть ультиматум. Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могли бы состояться».



Как сообщалось ранее, заявление МОК о возможном допуске белорусских и российских спортсменов при соблюдении ряда условий подвергли на Украине, в Великобритании, Эстонии, Литве, Эстонии, Латвии, Норвегии, Дании.



С другой стороны США, Китай, Олимпийский совет Азии, Европейские олимпийские комитеты (EOC), Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки, Панамериканская спортивная организация и Ассоциация национальных олимпийских комитетов (ANOC), а также мэр Парижа, который примет Игры в 2024 году, Анн Идальго поддержали участие россиян и белорусов в Олимпиаде при соблюдении строгих условий.



Варшава, Иван Бабурин

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