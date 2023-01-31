МОК: Возможность выступлений спортсменов из России и Белоруссии под национальными флагами не обсуждается

Вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования под национальными флагами не подлежит обсуждению, – заявили во вторник, 31 января, в Международном олимпийском комитете.

В сообщении распространенном пресс-службой МОК говорится: «Санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря 2022 года. Никакие флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки этих стран не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения».

«Ни одно международное спортивное мероприятие не должно проводиться в России и Белоруссии и не должно быть поддержанным международной федерацией или национальным олимпийским комитетом. Ни один представитель российского и белорусского правительств или государственный чиновник не должен быть приглашен или аккредитован на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу», – заявили в международной организации.

Напомним, что ранее глава МОК Томас Бах выступил с предложением допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке СВО и соблюдающих Всемирный антидопинговый кодекс.

Лозанна, Иван Бабурин

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