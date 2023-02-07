Скандинавы и североевропейцы выступили категорически против участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях

Олимпийские и паралимпийские комитеты скандинавских и североевропейских стран во вторник, 7 февраля, выпустили совместное заявления с призывом к отказать в допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Международных соревнованиях, – сообщает ТАСС.

В заявлении олимпийских и паралимпийских комитетов, а также спортивных конфедераций Северных стран, опубликованном на официальном сайте Олимпийского комитета Швеции, говорится: «Ситуация с войной на Украине не изменилась. Поэтому мы твердо стоим на своей позиции: не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в международных спортивных соревнованиях. Сейчас не время думать об их возвращении, это наша позиция».

Заявление подписали национальные олимпийские комитеты (НОК) Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Гренландии, а также Фарерских и Аландских островов.

Стокгольм, Иван Бабурин

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