Поляки отобрали винтовки у украинских биатлонисток

Польские таможенники изъяли винтовки у женской сборной Украины по биатлону, в результате чего команда пропустила спринтерскую гонку на этапе юниорского Кубка IBU в Эстонии, – сообщают в четверг, 9 февраля, СМИ.

В сообщении на сайте Федерации биатлона Украины говорится: «Валерия Шейгас, Юлия Городна, Дарина Чалик, Елена Городна, Ксения Приходько, Мария Голоборода не смогли провести тренировку и не успели на старт гонки, поскольку вопрос с возвращением оружия решился только поздно вечером 8 февраля. Вышеуказанные шесть биатлонисток и Анастасия Меркушина примут участие в предстоящем чемпионате Европы среди юниоров, который пройдет в Латвии в период с 13 по 19 февраля».

«Тренеры юниорской сборной Украины находились на границе и тоже не успели к месту проведения соревнований, потому что в министерстве спорта не успели сделать разрешение на транспортировку винтовок. У тренеров на руках были только фотографии необходимого документа, которые польская таможня не приняла», – сообщили в украинской Федерации биатлона.

Киев, Иван Бабурин

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