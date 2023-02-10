Министры спорта 35 стран выступили за недопуск России и Белоруссии на Олимпиаду-2024 в Париже

Министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене в пятницу, 10 февраля, заявила, что группа из 35 стран, включая США, Германию, Францию, Великобританию и Японию, выступила за недопуск российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже, – сообщает агентство Reuters.

По итогам онлайн-встречи глав минспорта, на которой обсуждались возможные действия в случае допуска россиян в Париж, Шюгждинене сказала: «Мы не поддерживаем участие россиян и белорусов ни в парижской Олимпиаде, ни в каких-либо других спортивных мероприятиях, пока не завершится военный конфликт на Украине. Мы должны сделать все, чтобы на Олимпийских играх не было не нас, а их».

Сообщается, что в видеоконференции принял участие и президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что «принцип нейтральности нельзя использовать по отношению к России».

Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о возможности допуска к международным соревнованиям спортсменов Из России и Белоруссии, которые активно не поддерживают СВО не нарушали антидопинговый кодекс. При этом, позднее в МОК уточнили, что преждевременно говорить о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже в 2024 году.



Вильнюс, Иван Бабурин

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