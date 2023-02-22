Украинские боксеры отказались соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами

Вице-президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко в среду, 22 февраля, заявил сборная отказывается от участия в чемпионатах мира по боксу среди мужчин и женщин из-за участия в них российских и белорусских спортсменов, – сообщает Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

В эфире телекомпании Ильченко сказал: «Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители Федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители России и Белоруссии».

Следует напомнить, что Международная ассоциация бокса (IBA) 5 октября 2022 года объявила, что спортсмены из России и Белоруссии допущены к международным соревнованиям и могут выступать под флагами своих стран, а случае их побед должны звучать национальные гимны.

Чемпионат мира по боксу среди женщин 15-31 марта примет столица Индии Нью-Дели, мужской турнир пройдет 1-14 мая в столице Узбекистана Ташкент. Следует напомнить, что ранее о бойкоте турниров объявили федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции и Канады.

Киев, Иван Бабурин

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