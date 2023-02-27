Зеленский ввел санкции против почетного президента Олимпийского комитета России

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт в понедельник, 27 февраля, заявил, что Владимир Зеленский ввел санкции «продолжительностью 50 лет» против почетного президента Олимпийского комитета РФ Виталия Смирнова и ряда других всемирно известных российских спортсменов, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Гутцайт написал: «Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Российский пловец Александр Попов. Президент Олимпийского комитета РФ Виталий Смирнов. Российский теннисист, тренер, президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев… Вчера, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым применил к указанным лицам персональные санкции, продолжительностью 50 лет. Справедливое решение в интересах украинского народа и олимпийской семьи. …Указанные персоны являются лидерами общественного мнения в России и члены Международного олимпийского комитета, а также публично высказываются в поддержку полномасштабного вторжения в Украину и причастны к пророссийской пропаганде».

Киев, Иван Бабурин

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