В норвежской сборной до 70% лыжников принимают лекарства от астмы

В сборной Норвегии по лыжным гонкам на протяжении нескольких лет остается стабильным число спортсменов, принимающих лекарства от астмы. Об этом рассказал врач Уве Феранген.

«В сборной Норвегии на чемпионате мира от 50 до 70% спортсменов имеют диагноз астма и принимают лекарства. Это число практически не меняется уже несколько лет», – цитирует норвежского врача VG.

По его словам, существуют разные типы астмы. У спортсменов она выражается в раздражении дыхательных путей из-за длительных тренировок и сильного напряжения дыхательной системы.

В настоящее время Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в словенской Планице. Он продлится с 22 февраля по 5 марта.

Осло, Зоя Осколкова

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