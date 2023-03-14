Украина из-за коррупции потеряла право на проведение Чемпионата мира по футболу-2030

Украину исключили из заявки на проведение Чемпионата мира по футболу-2030 из-за подозрения в коррупции, – сообщает во вторник, 14 марта, интернет-издание Moroccoworldnews.

В сообщении издания говорится: «Украина была исключена из совместной заявки Португалии и Испании на проведение чемпионата мира в 2030 году из-за проблем с коррупцией. Ее место заняла Марокко. Это будет совместная заявка Испании, Португалии и Марокко на проведение Чемпионата во всех трех странах. Таким образом, Украина потеряла свое право быть претендентом на участие в мировом первенстве в качестве принимающей страны».

Рабат, Иван Бабурин

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