Подкаст «Под UDARОм» стал лучшей спортивной телепрограммой России

Накануне вечером были оглашены победители 14-й национальной премии «Большая цифра». Подкаст «Под UDARОм» был признан лучшей спортивной телепрограммой в России по итогам 2022 года. «Подкаст стал первым совместным стратегическим проектом по развитию ММА в России и СНГ, который запустили телеканал UDAR и промоутерская компания AMC Fight Nights», – рассказали в пресс-службе телеканала.

Героями программы в прошлом году стали глава Fight Nights Камил Гаджиев, руководитель RCC Николай Клименко, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков, и десятки других известных бойцов и спортфункционеров.

Церемония награждения состоялась сегодня в Москве. Отметим, что годом ранее телеканал UDAR был признан лучшим спортивным каналом страны.

Екатеринбург, Елена Сычева

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