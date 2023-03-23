Международная ассоциация легкой атлетики запретила трансгендерам соревноваться с женщинами

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций World Athletics в четверг, 23 марта, утвердил решение, что трансгендерные спортсмены не должны соревноваться с женщинами, – передают СМИ.

Согласно сообщениям, президент World Athletics Себастьяна Коу заявил: «На данный момент Совет утвердил, что трансгендеры не должны соревноваться в турнирах с женщинами. Они не могут выступать в соревнованиях по легкой атлетике с женщинами вне зависимости от дисциплины. С 31 марта трансгендеры «мужчина-женщина» будут исключены из рейтинга женской легкой атлетики. Но в то же время мы создаем рабочую группу по изучению данного вопроса, в нее будет включен трансгендер».

Монако, Иван Бабурин

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