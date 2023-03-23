Роналду установил очередной рекорд

Португальский форвард Криштиану Роналду в четверг, 23 марта, установил рекорд по числу игр за национальные команды, когда вышел на поле в своем 197-м матче за сборную Португалии, чем побил рекорд игрока из Кувейта Бадера аль-Мутава, который выходил на поле в составе своей сборной196 раз, – передают СМИ.

Сообщается, что Роналду вышел в стартовом составе в домашнем матче первого тура квалификации на чемпионат Европы 2024 года против команды Лихтенштейна.

Отметим, что с декабря 2022 года Кришитану Роналду выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Португальский нападающий является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Роналду признан лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского клуба «Реал».

Лиссабон, Иван Бабурин

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