Киев запретил своим спортсменам участвовать в отборочных турах на Олимпиаду-2024 с российскими и белорусскими атлетами

Государственный секретарь министерства молодежи и спорта Украины Олег Немчинов в четверг, 30 марта, заявил, что правительство запретило украинским спортсменам участвовать в отборочных стартах на Олимпиаду-2024, если там будут представлены атлеты из России или Белоруссии, – сообщают украинские СМИ.
В эфире национального телемарафона украинский министр сказал: «Приняли протокольное решение, что мы участвуем только в отборочных соревнованиях на Олимпиаду, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения спортивных федераций статуса национальных».
Киев, Иван Бабурин
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