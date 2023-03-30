Киев запретил своим спортсменам участвовать в отборочных турах на Олимпиаду-2024 с российскими и белорусскими атлетами

Государственный секретарь министерства молодежи и спорта Украины Олег Немчинов в четверг, 30 марта, заявил, что правительство запретило украинским спортсменам участвовать в отборочных стартах на Олимпиаду-2024, если там будут представлены атлеты из России или Белоруссии, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона украинский министр сказал: «Приняли протокольное решение, что мы участвуем только в отборочных соревнованиях на Олимпиаду, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения спортивных федераций статуса национальных».

Киев, Иван Бабурин

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