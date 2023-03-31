Российским спортсменам разрешили участвовать в теннисном турнире

Ассоциация лаун-тенниса (LTA), которая организует Уимблдон, допустит российских и белорусских теннисистов к турниру в 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что выступить на турнире спортсмены смогут только в нейтральном статусе и только после подписания «декларации о нейтралитете».

«Наша позиция по Украине остается неизменной. Тем не менее, в прошлом году российские и белорусские теннисисты играли в нейтральном статусе», – говорится в сообщении.

Кроме того, спортсменам запрещено использовать флаги, символику и другие атрибуты в поддержку России, Белоруссии или военных действий на Украине, уточнили в LTA.

Лондон, Зоя Осколкова

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