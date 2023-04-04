Стало известно, когда Мессии покинет «Пари Сен-Жермен»

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) аргентинец Лионель Месси скорее всего покинет команду по окончании сезона, – сообщает во вторник, 4 апреля, агентство AFP

Со ссылкой на источник в «ПСЖ» агентство пишет, что «по окончании контракта в июне его уход гораздо более вероятен, но это не окончательно. Новый контракт до сих пор не подписан, плюс – динамика переговоров полностью изменилась, поскольку ПСЖ не очень настроен по поводу продления соглашения с Месси».

Напомним, что Лионель Месси выступает за «Пари Сен-Жермен» с лета 2021 года. В составе команды нападающий забил 29 мячей и отдал 32 голевые передачи в 67 матчах в различных турнирах.

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»