Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» португалец Криштиану Роналду по версии журнала Forbes стал самым высокооплачиваемым спортсменов мира.

В публикации на сайте Forbes говорится, что издание учитывало зарплату, а также все призовые и бонусы, заработанные спортсменами в период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года. Доход Роналду на сегодняшний день оценивается в 136 миллионов долларов.

Отметим, что в рейтинге доходов Роналду обошел нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, возглавлявший рейтинг в 2022 году, тогда он заработал 130 миллионов долларов. На третьем месте оказался стал еще один нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе со120 миллионами долларов.

Криштиану Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года, его контракт рассчитан на два года. Зарплата португальца в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»