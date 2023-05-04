Госдеп заявил, что соблюдением рекомендаций МОК спортсменами России и Белоруссии будут следить США и еще 35 стран

Госдепартамент США в четверг, 4 мая, заявил, что следить за выполнением рекомендаций Международного Олимпийского комитета (МОК) относительно возможного участия спортсменов РФ и Белоруссии в Олимпиадах будут Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и еще 33 страны, – сообщают СМИ.

В распространенном Госдепом совместном заявлении, в частности, говорится: «Мы будем внимательно следить за выполнением рекомендаций МОК и международных спортивных федераций в ближайшие недели. Если эти вопросы не будут решены, мы ожидаем, что МОК пересмотрит свой подход».

Напомним, что в конце марта текущего года МОК выступил с рекомендацией допустить российских и белорусских спортсменов только в качестве нейтральных атлетов, которые не поддерживают проведение СВО на Украине.

Вашингтон, Иван Бабурин

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