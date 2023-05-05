Международная федерация тяжелой атлетики запретит выходить на пьедестал с флагами

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) запретит спортсменам выносить с собой флаг на церемонии награждения. Об этом сообщает Inside the Games.

Поводом для запрета стал случай на чемпионате Европы в Ереване. Тогда неизвестный сжег флаг Азербайджана.

В результате сборная Азербайджана решила не участвовать в чемпионате и покинула Армению. Европейская федерация тяжелой атлетики осудила инцидент.

«Мы – спорт, мы представляем мир, а не борьбу и споры о том, кто лучше. Мы не хотим, чтобы спортсмены на маленьком подиуме пытались проталкивать свои флаги друг перед другом – это не спорт», – сказал глава IWF Мохамед Джалуд.

Брюссель, Зоя Осколкова

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