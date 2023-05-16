Европейский олимпийский комитет запретил россиянам и белорусам выступать в любом качестве

Европейский олимпийский комитет заявил, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут участвовать в Европейских играх-2023 в Польше «ни в каком качестве», – сообщает во вторник, 16 мая, издание Inside the Games.

В заявление, распространенном ЕОК, в частности, говорится: «Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в каком качестве. До начала соревнований осталось менее 40 дней, и ничего не изменится».

Отметим, что Европейские игры-2023 пройдут в Кракове с 21 июня по 2 июля.

Следует напомнить, что Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта текущего года рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не имеют отношения к военным спортивным обществам и не поддерживают СВО.

Лозанна, Иван Бабурин

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