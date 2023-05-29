В Швеции пройдет Первый чемпионат Европы по сексу

Шведская федерация секса (Swedish Sex Federation, SSF) в понедельник, 29 мая, заявила, что объявила о проведении с 8 июня в течение нескольких недель рядом Гетеборгом пройдет Первый чемпионат Европы по сексу, в котором примут участие 20 представителей из разных стран Европы.

На сайте SSF сообщается, что Участники турнира будут соревноваться по шесть часов в день. У каждого есть от 45 минут до часа на «матч». «Спортсмены» будут соревноваться в 16 дисциплинах, и в каждой они будут набирать очки.

В список дисциплин ЧЕ по сексу вошли: соблазнение; массаж различных частей тела; массаж эротических зон на теле соперника; прелюдия; оральный секс; проникновение; выносливость; внешний вид; исполнение позы; креативность в изменении положения;

выносливость и количество оргазмов за определенное время; артистическое выступление и обмен позами; повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений во время соревнований; самая красивая и сложная поза; самая художественная коммуникация по мнению жюри и зрителей; пара, которая была самой активной во время конкурса. Отдельно будет выбрана пара, которая была самой артистичной по Камасутре и самой популярной у жюри и зрителей.

«В каждой дисциплине участники турнира могут получить от 5 до 10 баллов. Очки присуждаются публикой и комитетом, состоящим из пяти судей. Турнир будет проходить в три этапа. Соревнуются все на равных, независимо от сексуальной ориентации или пола. Секс – один из немногих видов спорта или единственный вид спорта, в котором женщины доминируют практически на всех уровнях. Устав SSF решительно отвергает господство мужчин над женщинами», – сообщается на сайте федерации.

Президент Swedish Sex Federation Драган Братич заявил, что «превращение секса в спорт было лишь вопросом времени. Через секс люди могут достичь психического и физического благополучия, но этому нужно тренироваться. Для того, чтобы люди достигли желаемых результатов, им необходимо тренироваться, как и в любом другом виде спорта. Поэтому следующий логический шаг для них – начать соревноваться и в этом».

«Это первый вид спорта, в котором противник должен получить огромную дозу удовольствия. Если противник недоволен, конкурент проигрывает игру, что очень революционно и очень уникально для мира, в котором мы живем. Во всех других видах спорта противник обижен или опечален поражением. С сексом не так. Чем больше удовольствия получает ваш противник, тем больше очков вы получаете», – подчеркнул президент Шведской федерация секса.

Стокгольм, Иван Бабурин

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