Звезду мирового тенниса требуют дисквалифицировать за признание Косово «сердцем Сербии»

Сербский теннисист, экс-первая ракетка мира в одиночном разряде Новак Джокович после победы в первом круге турнира «Ролан Гаррос» над американцем Александром Ковачевичем в понедельник, 29 мая, заявил: «Косово – сердце Сербии!» и призвал остановить насилие, – сообщает сербский телеканал РТС.

Сербский теннисист оставил послание на объективе камеры, после того как победил американца Александра Ковачевича: «Косово – сердце Сербии! Стоп насилию»,

Как сообщают СМИ, в социальных сетях уже появились призывы дисквалифицировать Новака Джоковича за то, что он назвал Косово частью Сербии, на что спортсмен заявил: «Я не знаю, накажут ли меня, но я не буду оправдываться. Я бы сделал это снова».

Ранее сегодня, на севере Косово начались столкновения между протестующими сербами, силовиками и военнослужащими контингента НАТО KFOR. Против сербов был применен слезоточивый газ и светошумовые гранаты также были слышны выстрелы. За медицинской помощью в больницу обратились более 50 человек, среди них тяжело раненые.

Париж, Иван Бабурин

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