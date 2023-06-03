Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси попрощался с командой «Пари Сен-Жермен», в составе которой выступал с лета 2021 года. 35-летний чемпион мира, семикратный обладатель «Золотого мяча» покинет парижский клуб по окончании сезона.

«Я очень рад, что смог представлять ПСЖ. Мне очень понравилось играть в этой команде и с такими хорошими партнерами. Я хочу поблагодарить клуб за прекрасный опыт, полученный мной в Париже», – цитирует Месси РБК со ссылкой на портал Sportskeeda и интервью ESPN.

Сегодня «ПСЖ» проведет матч последнего тура чемпионата Франции против «Клермона». В нынешнем сезоне Месси провел 40 матчей за парижский клуб, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

Испанская газета Sport сообщила, что саудовский клуб «Аль-Хиляль» собирается объявить о переходе аргентинского форварда в свой состав 6 июня.

Париж, Светлана Антонова

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