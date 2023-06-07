Месси покидает ПСЖ и переходит в американский клуб, которым владеет Дэвид Бэкхем

Семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси заявил, что покидает парижский клуб «ПСЖ» и продолжит карьеру в США в клубе «Интер Майами», являющимся аутсайдером чемпионата Главной футбольной лиги (MLS), – сообщает, в среду, 7 июня, испанское издание Mundo Deportivo.

В интервью газете Мессии сказал: «Я принял решение, что поеду в Майами. Я хотел уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье».

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо в своем микроблоге в Twitter также подтверждает переход Мессии из «ПСЖ» в американский «Интер Майами»: «Месси заявил, что решение о переходе в клуб Главной лиги футбола (MLS) подтверждено на 100 процентов».

«Интер Майами» занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата Главной футбольной лиги (MLS). В состав владельцев клуба входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Ранее, 2 июня испанская газета «Sport» сообщила, что «Интер Майами» сделал предложение Месси о четырехлетнем контракте на общую сумму $200 млн.

Париж, Иван Бабурин

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