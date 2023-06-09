Российская спортсменка стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Россиянка Александра Шведова стала победительницей детско-юношеского первенства мира по быстрым шахматам среди девушек не старше 16 лет.

Чемпионат проходит в Батуми. В борьбе за награды в шести возрастных категориях (до 9, 10, 12, 14, 16 и 18 лет) участвовали юные шахматистов из 35 стран, передает «Интерфакс».

Кроме того, победу среди мальчиков не старше 10 лет одержал московский школьник Сергей Склокин. Бронзовую награду среди юношей не старше 14 лет завоевал Савва Ветохин.

Отмечается, что российские спортсмены выступали в нейтральном статусе – под флагом Международной шахматной федерации.

Батуми, Зоя Осколкова

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