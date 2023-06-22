МОК исключил Международную ассоциацию бокса из своих рядов

Члены Международного олимпийского комитета (МОК) в ходе онлайн-сессии в четверг, 22 июня, большинством голосов отказались возвращать признание Международной ассоциации бокса (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым, – сообщает Forbes.

За то, что IBA не будет участвовать в организации боксерского турнира Олимпиады в Париже решение проголосовали 69 человек, против – 1, еще 10 членов МОК воздержались.

В публикации Forbes, в частности, говорится: «Членство организации в олимпийской семье было приостановлено в 2019 году из-за проблем с финансами, управлением и судейством. Российский менеджер Умар Кремлев, возглавивший IBA в 2020-м, по мнению МОК, ситуацию наладить не смог – руководящий орган олимпийского вида спорта впервые в истории исключен из олимпийской семьи».

Со своей стороны генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер сказал, что «IBA ничего не сделала для изменения ситуации к лучшему и не должна организовывать турнир Парижской олимпиады».

В свою очередь, глава МОК Томас Бах заявил следующее: «У нас нет проблем с боксом и боксерами. Если бы они были, то соревнований в Токио и Париже не случилось. Мы высоко ценим бокс, но, к сожалению, у нас очень серьезные проблемы с IBA из-за их управления. Поскольку мы очень ценим бокс, то считаем, что боксеры заслуживают честного и прозрачного управления международной федерацией».

Лозанна, Иван Бабурин

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