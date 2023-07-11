Международная федерация каноэ отказала россиянам в допуске

Международная федерация каноэ (ICF) не допустила российских и белорусских атлетов к участию в зарубежных турнирах под своей эгидой. Об этом сообщает Федерация гребного слалома России (ФГСР).
Свое решение ICF оправдала невозможностью обеспечить безопасность российских и белорусских спортсменов на соревнованиях в Великобритании, Польше и Франции. При этом федерация продолжает работу по допуску россиян в нейтральном статусе.
В 2023 году в Великобритании пройдет отборочный турнир на Олимпийские игры 2024 года, во Франции состоится финал Кубка мира по гребному слалому, а Польша организует первенство мира среди атлетов не старше 23 лет.
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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