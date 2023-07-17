Российских спортсменов за смену гражданства обяжут компенсировать затраты на их подготовку

Председатель комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев и депутат Амир Хамитов в понедельник, 17 июля, заявили, что в парламенте готовится законопроект, согласно которому, спортсмены, решившие сменить спортивное гражданство, должны компенсировать затраты, затраченные государством на их подготовку, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству, председатель комитета ГД РФ по спорту, в частности, сказал: «Сейчас мы дорабатываем этот законопроект… И, я думаю, в ближайшие дни мы его внесем в Госдуму. Мы считаем, что деньги, потраченные государством на воспитание наших ведущих спортсменов, должны быть компенсированы. Когда спортсмен попадает в национальную сборную, государство выделяет на него немалые средства: на сборы, экипировку, работу тренеров, медицину и так далее. Но этот спортсмен в итоге решает выступать за другую страну. Он имеет полное право. Но мы считаем, что государство вполне справедливо может претендовать на компенсацию за переход такого спортсмена».

В свою очередь, Амир Хамитов заявил: «Предлагается установить норму, когда спортсмен, являющийся членом сборной команды Российской Федерации или являвшийся кандидатом, должен произвести компенсационную выплату российской организации, осуществившей его спортивную подготовку, в размере расходов, понесенных на подготовку, если такой спортсмен заявлен спортивной федерацией иностранного государства для участия в международных соревнования»х.

«С момента введения ограничений в отношении российских спортсменов более 200 человек уже поменяли спортивное гражданство», – отметил депутат.

Москва, Иван Бабурин

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