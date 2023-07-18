Имя Исимбаевой уберут из названия стадиона в Дагестане

Глава республики Дагестан Сергей Меликов во вторник, 18 июля, заявил, что в республике переименуют стадион, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая переехала в Испанию и назвала себя «человеком мира».

В своем Telegram-канале Меликов написал: «Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, – для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона. В республике много достойных спортсменов и настоящих патриотов, чье имя может носить стадион».

«Жители республики могут вернуть объекту прежнее название – «Труд». А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», – добавил глава Дагестана.

Махачкала, Иван Бабурин

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